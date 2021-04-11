محافظ بورسعيد يتابع سير العمل في تطوير شارع الشاحنات

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، خلال جولة ميدانية، سير العمل في تطوير شارع الشاحنات بحي الضواحي، والذي يأتي في إطار خطة المحافظة؛ لرفع كفاءة وتطوير الطرق الرئيسية والفرعية، رافقه خلالها المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، ورؤساء أحياء الضواحي والجنوب والشركة المنفذة لأعمال التطوير.

وقال محافظ بورسعيد، خلال الجولة، إن شارع الشاحنات من أكثر المناطق الحيوية بحي الضواحي وكان يشهد التكدس والازدحام.

وأكد على حرص المحافظة على الارتقاء بحي الضواحي وتطوير العديد من المناطق، إذ يتم رفع كفاءة شارع الشاحنات على اعلى مستوى، وعمل مخطط تطوير شارع الشاحنات من شارع عزمي حتى شارع ٢٣ ديسمبر والربط على محور ٣٠ يونيو بطول حوالي ٤ كم، وعرض ٤ حارات بكل اتجاه.

وشدد على مراعاة وجود شبكات صرف الأمطار، مشيرا إلى أن الشارع سيكون في اتجاهين، وكل اتجاه به أربع حارات ويتم مراعاة زيادة معدلات إضاءة الشارع ومراعاة أحدث أساليب رصف الطرق.