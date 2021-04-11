تشاد: مقتل جنديين وإصابة 11 آخرين في كمين قرب الحدود مع نيجيريا

أعلن وزير الإعلام والمتحدث باسم الحكومة في تشاد شريف محمد زين مقتل جنديين اثنين في كمين نصب لهما بمنطقة بحيرة تشاد قرب الحدود مع نيجيريا، حيث يضاعف الإرهابيون هجماتهم ضد المدنيين وقوات الأمن في البلاد.

وقال زين، حسبما ذكر راديو (أفريقيا 1)، اليوم الأحد، "إن جنودا تشاديين وقعوا في كمين قرب نجوبوا بمحاذاة الحدود النيجيرية، مما أسفر عن مقتل جنديين اثنين وإصابة 11 آخرين، بينهم أربعة مدنيين".

وكان ستة جنود تشاديين لقوا مصرعهم في كمين بمنطقة بحيرة تشاد خلال شهر أكتوبر الماضي.

يشار إلى أن بحيرة تشاد هي مساحة شاسعة من المياه والمستنقعات تتخللها جزر مأهولة بالسكان، بعضها يقطنها جماعة (بوكو حرام) النيجيرية أو فرعها المنشق في غرب أفريقيا (إيسواب).