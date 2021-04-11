«طائرة المنيا» تتألق وتهزم طنطا بعقر دارها بثلاثة أشواط مقابل شوط وحيد

فاز الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي المنيا على نظيره من نادي طنطا بثلاث أشواط مقابل شوط وحيد؛ ليحصل الفريق على ثلاث نقاط غالية في مشواره لضمان البقاء بالممتاز "أ".

وشهدت المباراة تألقا كبيرا للاعبي المنيا، تحت قيادة المدير الفني إبراهيم عبد الحكم، وحققوا اليوم الفوز على فريق طنطا بعقر داره برابع جولات الدور الثاني، التى أُقيمت على صالة طنطا، بنتائج أشواط: الأول (٢٥-٢٠) المنيا، والثاني(٢٥-١٩) للمنيا، والثالث (٢٥-٢٣ ) لطنطا،والرابع (٢٩-٣١) للمنيا، ليرتفع بذلك رصيد المنيا لـ١٧ نقطة.

يقود فريق المنيا لهذا الموسم، إبراهيم عبد الحكم المدير الفني، ويعاونه كل من: خالد أبو الوفا المدرب العام، وإسماعيل رجب المدرب المساعد، الدكتور أحمد السويفي أخصائي العلاج الطبيعي، الدكتور حسين الشيمي أخصائي اللياقة البدنية، والمدير الإداري أحمد صلاح هتلر، وإشراف ا.مصطفى يونس عضو مجلس الإدارة.