 النواب يوافق على اتفاقيتين بشأن تلوث الهواء ومنحة للإغاثة الإنسانية في ظل كورونا - بوابة الشروق
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النواب يوافق على اتفاقيتين بشأن تلوث الهواء ومنحة للإغاثة الإنسانية في ظل كورونا

أ ش أ
نشر في: الأحد 11 أبريل 2021 - 1:58 م | آخر تحديث: الأحد 11 أبريل 2021 - 1:58 م

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، على قرار رئيس الجمهورية رقم 111 لسنة 2021 بالموافقة على اتفاق قرض بين مصر والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي، المُوقع بتاريخ الأول من يناير الماضي.

 

ويهدف المشروع للحد من انبعاثات الهواء من القطاعات الحيوية، فضلا عن زيادة القدرة على مقاومة تلوث الهواء في القاهرة الكبرى.

 

كما وافق المجلس خلال جلسته العامة اليوم أيضا، على قرار رئيس الجمهورية رقم 110 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين مصر وبنك التنمية الأفريقي بشأن مشروع الإغاثة الإنسانية الطارئة في ظل تفشي فيروس كورونا بقيمة لا تتجاوز 500 ألف دولار أمريكي، المُوقع بتاريخ 29 ديسمبر الماضي.

 


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