 الشرطة الألمانية تنهي حفلات في عدة ولايات على خلفية انتهاك قواعد كورونا - بوابة الشروق
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الشرطة الألمانية تنهي حفلات في عدة ولايات على خلفية انتهاك قواعد كورونا

برلين (د ب أ)
نشر في: الأحد 11 أبريل 2021 - 11:53 ص | آخر تحديث: الأحد 11 أبريل 2021 - 11:53 ص

أعلنت الشرطة الألمانية إنهاء حفلات في عدة ولايات ألمانية في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

وذكرت الشرطة أن عشرات الأشخاص أقاموا حفلات ليلة السبت/الأحد- على الرغم من القواعد الصارمة المفروضة لمواجهة فيروس كورونا والتي تمنع إقامة مثل هذه الحفلات.

وأوضحت الشرطة أن أفرادها فضوا مثلا حفلا كان مقاما في مرآب سيارات في مدينة فالندار بولاية راينلاند-بفالتس.

وكان ضيوف الحفل يرتدون ملابس بيضاء ولونوا وجوههم باللون الفسفوري، وكانت كميات كبيرة من الكحول مخزنة في مكان مجاور ، بحسب الشرطة.

وأضافت الشرطة أن بعض الضيوف هربوا عندما رأوا أفراد الشرطة، واستطاعت الشرطة ضبط 24 شخصا.

واضطرت الشرطة الألمانية للتدخل أيضا في مدينة فيلزك بولاية بافاريا بسبب حفل مقام بمنزل، وأوقفت أكثر من 30 شخصا.

وأضافت الشرطة أنه كانت هناك حالات ضبط أخرى في مقاطعة فوربومرن-جرايفسفالد بولاية مكلنبورج-فوربومرن شمالي ألمانيا، حيث اكتشفت الشرطة إقامة حفلين في منطقتي رامين وإجشتاين كان بهما 27 شخصا.


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