رئيس الكتلة البرلمانية لاتحاد ميركل يدعو لإنشاء احتياطي مدني لمواجهة للأزمات

اقترح رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا تأسيس احتياطي مدني من أجل مواجهة حالات الأزمات، وذلك بعد معايشة أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.



وقال رالف برينكهاوس لمجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية في تصريحات نشرتها على منصتها الإلكترونية اليوم الأحد إنه من الضروري أن يكون هناك فريق أزمات دائم يضم الحكومة والولايات.



وأضاف أن تحقيق ذلك يستلزم تعديل القانون الأساسي وتوفير "احتياطي مدني مكون من متطوعين، يمكن استدعائه ويكون في حالة استعداد للاستعانة به بسرعة ومرونة ".



وكان رئيس ديوان المستشارية هلجا براون دعا لمثل هذا الأمر من قبل، وأشار إلى أن الكارثة القادمة لن تكون حالة دفاعية ولا وباء بالضرورة، وفقا لكل التوقعات.



وقال: "ربما تكون هجوم سيبراني أو كارثة مناخية، ولكن يمكن أن تحدث أسرع مما نعتقد".