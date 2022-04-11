أعلنت وكالة النقل الجوي الروسية أن قرار المفوضية الأوروبية إدراج شركات الطيران الروسية في "القائمة السوداء" للاتحاد الأوروبي لن يؤثر على سلامة رحلات هذه الشركات.

ونقلت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية عن بيان الوكالة أن "هذا القرار شاهد على استمرار سياسة الإجراءات الأوروبية غير الودية الأحادية التي تنتهك أحكام اتفاقية شيكاغو والاتفاقيات الثنائية، وتؤكد فقط رغبة أوروبا في تعزيز الحصار الجوي على روسيا".

وأضافت الوكالة أن "هذه الإجراءات التقييدية التي اتخذت غيابيا لا تستند إلى أي أسباب تتعلق بالحالة الفنية لأسطول الناقلات الجوية الروسية، والحفاظ على صلاحية هذه الطائرات للطيران، وتنفيذ معاملات التأجير"، مشيرة إلى أن جميع الطائرات تمتثل لمعايير صلاحية الطيران، وتخضع لصيانة دورية ضمن الحدود الزمنية التي يحددها برنامج الصيانة.

وأعلنت وكالة النقل الجوي الروسية أن قرار المفوضية الأوروبية سيؤدي إلى اتخاذ تدابير من قِبل سلطات الطيران الروسية تجاه شركات الطيران بالاتحاد الأوروبي.