قال محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إن إجمالي النفايات اليومية يصل إلى 16.5 مليون طن، لافتا إلى العمل على 7 مشروعات بإجمالي استثمارات تبلغ 200 مليون جنيه لتدوير ومعالجة القمامة.

وأوضح خلال كلمته في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم، أن الوزارة تتابع عقود التشغيل الجديدة لمنظومة المخلفات بالقاهرة خاصة في المنطقتين الشرقية والغربية حيث تم التعاقد مع شركتى إنفيروماستر للخدمات البيئية وتدوير المخلفات للعمل في المنطقة الشرقية وشركة ارتقاء للخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات للعمل بالمنطقة الغربية وبدأ العمل للشركتين في شهر سبتمبر 2021.

وقال شعراوي، إن إجمالي كمية المخلفات في المنطقتين الشرقية والغربية تبلغ حوالى 6550 طن قمامة، موضحًا أن منظومة الجمع السكنى يعمل بها 4778 عاملا، فيما يعمل بالكنس اليدوي 5231 عامل.

وكشف عن أن الوزارة بصدد التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في مجال الرصد والمراقبة لمتابعة خطط التشغيل للشركات العاملة في منظومة المخلفات بالقاهرة وهيئة النظافة والتجميل بالقاهرة التي تقوم بأعمال النظافة في المنطقتين الجنوبية والشمالية بما يحقق في النهاية أقصى استفادة للدولة من العقود الموقعة بين الحكومة والشركتين ورضا المواطنين عن مستوى تلك الخدمة خاصة فى ظل تقديم الدولة كل التسهيلات اللازمة للشركتين لنجاح عملها خلال الفترة الماضية.