الاتحاد الدولي للزلاجات الثلجية يبدي خيبة أمله بعد إلغاء العقوبات بحق روسيا

أعرب المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي للزلاجات الثلجية عن خيبة أمله بعد إلغاء لجنة استئناف كافة العقوبة التي فرضت ضد الاتحاد الروسي للزلاجات الثلجية عقب الغزو العسكري لأوكرانيا.

وتم قبول طعن روسيا ضد العقوبات التي فرضت على الرياضيين والمسؤولين والتي أعلن عنها الاتحاد الدولي للزلاجات الثلجية مطلع الشهر الماضي.

وذكر بيان الاتحاد الدولي للزلاجات الثلجية اليوم الاثنين أن مجلس الإدارة يعتزم "مراجعة الأمور بشكل مناسب لمعرفة ما إذا كانت أي عقوبات من أي نوع ضد الاتحاد الروسي للزلاجات الثلجية مسموح بها قانونًا لأسباب تتعلق بالحياد السياسي".

وأضاف البيان "أعضاء المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي للزلاجات الثلجية بل وأغلبية أعضاء الاتحادات التابعة للاتحاد الدولي للزلاجات الثلجية لا يستطيعون التصرف بشكل محايد فيما يتعلق بالحرب التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا".

وأكد البيان أنه سيتم بحث إمكانية مراجعة الوضع غير المرضي الناتج عن قرار هيئة التحكيم، مع إمكانية إجراء تغيير محتمل في القوانين خلال الجمعية العمومية للاتحاد في يونيو المقبل".