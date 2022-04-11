مسؤول روسي: أمريكا تستخدم الحرب ضدنا ذريعة للوصول لسوق الطاقة الأوروبي

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، اليوم الاثنين، إن "الولايات المتحدة تستخدم الحرب ضد روسيا كذريعة للوصول إلى سوق الطاقة الأوروبية وشحن النفط الصخري إلى القارة"، مشيرا إلى أن الأوروبيين تخلوا عن قيمهم البيئية.

وأضاف ميدفيديف وفقا لما أوردته وكالة "تاس" الروسية، أن "واشنطن تناضل منذ فترة طويلة من أجل سوق الطاقة في أوروبا وهي مستعدة للمضي فيه حتى النهاية. لكن في السنوات الأخيرة، أعيق ذلك بشكل كبير بسبب أجندة الطاقة النظيفة في أوروبا والخطاب المتفجر حولها".

وتابع: "حان الوقت الآن لأمريكا لتغيير الأمور وكسب بعض المال الحقيقي بحجة توحيد الجهود لمحاربة (النظام الدموي) في روسيا من خلال تزويد العالم القديم بأقذر أنواع النفط والغاز في العالم".

ولفت مسؤول مجلس الأمن الروسي إلى "أنه لأمر مدهش كيف يتخلى الأوروبيون عن كل قيمهم التي لا تتزعزع في العقود الأخيرة".