الجيش الألماني يبدأ مهمة لإجلاء مصابين أوكرانيين جوا

بدأ الجيش الألماني اليوم الاثنين مهمة لنقل مصابين أوكرانيين في الحرب إلى ألمانيا جوا على متن طائرة متخصصة.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم أن الطائرة من طراز "إيه 310 ميدإيفاك" أقلعت صباح اليوم من منطقة كولونيا-فان الألمانية إلى مدينة جيشوف البولندية، التي تقع على بعد نحو 90 كيلومترا من الحدود الأوكرانية، لنقل أطفال وبالغين يحتاجون إلى العلاج إلى ألمانيا.

ويوجد على متن الطائرة التابعة لسلاح الجو الألماني وحدة للعناية المركزة. وسيُجرى علاج المصابين جوا على يد جنود أطباء.

وهذه أول رحلة جوية من هذا النوع منذ بدء الحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا. وكان يُجرى في الماضي نقل جنود أوكرانيين مصابين إلى ألمانيا.