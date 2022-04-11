كازاخستان تسمح بتوسيع الفارق بين أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية

وافق البنك المركزي في كازاخستان على توسيع الفارق بين أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية في شركات الصرافة، حسبما أفاد بيان على الموقع الإلكتروني للبنك.

وتم توسيع الفارق بين سعري بيع وشراء الدولار إلى 15 تينج (العملة المحلية) (ما يعادل 03ر0 دولار)، مقارنة بـ6 تينج في السابق. كما ارتفع الفارق بين أسعار بيع وشراء اليورو إلى 20 تينج مقارنة بـ7 تينج، وذلك حتى نهاية العام.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن البنك المركزي اقترح هذه الخطوة في آذار/مارس الماضي، عندما تسبب الضغط على التينج في فرض حظر على خروج أكثر من 10 آلاف دولار نقدا، ودفع البنك إلى التدخل بنحو مليار دولار.