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يحسم مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، غدا الثلاثاء، مصير البرتغالي، نيلو فينجادا، المدير الفني للاتحاد.

قال إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة "فينجادا قدم تقريرا وافيا وشاملا لاتحاد الكرة، وعقد جلسة مع عضوي المجلس محمد بركات وحازم إمام".

أضاف الكومي عبر قناة صدى البلد "كما بدأ البرتغالي وضع خطة لمدربي مصر، ومحاضرات في المحافظات المختلفة، بعدما دوره كان مهمشا مع اللجنة السابقة التي كانت تدير اتحاد الكرة".

وأشار "سيتم التصويت على استمرار فينجادا من عدمه في اجتماع المجلس، غدا الثلاثاء".

وأتم تصريحاته "حال التصويت على عدم استمرار فينجادا، فإن الاتجاه سيكون لتعيين مدير فني مصري لاتحاد الكرة".