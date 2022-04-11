أكد هشام نصر رئيس اتحاد اليد السابق، والمرشح السابق على منصب نائب الرئيس بانتخابات الزمالك، على أنه لا يعرف سبب إحالته للتحقيق من قبل مجلس القلعة البيضاء، مبديا دهشته من القرار دون أسباب واضحة.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، أعلن عن إحالة هشام نصر للتحقيق دون الإعلان عن أسباب ذلك في قرار المجلس.

وقال نصر في تصريحات تلفزيونية عبر "ETC": «تلقيت إخطار من قبل الزمالك من أجل حضوري للتحقيق، لا أعرف سبب تحويلي للتحقيق وتحديدًا في هذا الوقت، بعد الإطاحة بـ مصطفى هدهود نائب رئيس النادي».

وأضاف: «هذه ليست المرة الأولى التي يتم تحويلي فيها للتحقيق دون مبرر، ولكني سأحضر في الموعد المجدد من أجل التحقيق».

وشدد: «لن أتنازل عن حقي في تطبيق القانون بعقد اجتماع جمعية عمومية لإجراء انتخابات على مقعد نائب الرئيس، ولا امانع الترشح من جديد ومستعد لخدمة الأبيض في أي وقت».

وأتم: «شاهدت من البعض تعمد في تشويه صورتي داخل الزمالك، لا أعرف السبب ولكني سأوجه ذلك بالقانون».