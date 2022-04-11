إرجاء محاكمة الرئيس الجنوب أفريقي السابق جاكوب زوما مجددا



أرجأت المحكمة العليا بجنوب افريقيا اليوم الاثنين نظر قضية الرئيس السابق جاكوب زوما المتهم فيها بالفساد، بعد ساعات من بدء الجلسة، وذلك بعد إرجاء نظر القضية عدة مرات من قبل.



ولم يحضر زوما نفسه بداية الجلسة في مقر المحكمة العليا في بيترماريتسبورج، حيث قال محاميه إنه أصيب بإعياء فجأة قبيل بدء الجلسة.



وأصدر القاضي بيت كوين قرارا بإرجاء المحاكمة حتى 17 مايو المقبل، للسماح بنظر التماس مقدم من زوما.



ويواجه زوما 79 عاما تهم فساد وغسل أموال واحتيال تتعلق بصفقة أسلحة قبل توليه الرئاسة، ويواجه عقوبة تصل إلى السجن 25 سنة، ولكن زوما ينفي التهم الموجهة إليه.



وإلى جانب هذه المحاكمة، يتعين على زوما الرد على أسئلة لجنة تحقيق بشأن فساد خلال توليه الرئاسة (2009 – 2018). ومع ذلك، لم يمتثل قبل ذلك لعدة أوامر استدعاء، ما أدى إلى فرض عقوبة بالسجن 15 شهرا بحقه.



وأدت العقوبة إلى احتجاجات من جانب أنصاره في مقاطعة كوازولو ناتال الساحلية، وهي مسقط رأسه، وأيضا في أنحاء جوهانسبرج وبريتوريا.



وتفيد بيانات رسمية بأن 337 شخصا على الأقل قتلوا جراء أعمال نهب وشغب في تموز/يوليو الماضي، كما بلغت الأضرار التي لحقت بالممتلكات مئات الملايين من الدولارات. وتطلب الأمر تعبئة الجيش في جنوب أفريقيا لاستعادة النظام.