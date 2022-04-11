 الداخلية الفرنسية: ماكرون ولوبان يخوضان جولة إعادة في انتخابات الرئاسة - بوابة الشروق
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الداخلية الفرنسية: ماكرون ولوبان يخوضان جولة إعادة في انتخابات الرئاسة

د ب ا
نشر في: الإثنين 11 أبريل 2022 - 4:28 ص | آخر تحديث: الإثنين 11 أبريل 2022 - 4:28 ص

أظهرت البيانات التي أعلنتها وزارة الداخلية الفرنسية مساء الأحد تقدم الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، فيما حلت منافسته اليمينية المتطرفة مارين لوبان في المركز الثاني.

وقالت الوزارة مساء الأحد إن الاثنين سيخوضان جولة الإعادة في 24 أبريل.

ووفقا لأرقام الوزارة بعد فرز 88% من أصوات الناخبين، فإن ماكرون يتقدم السباق الانتخابي بحصوله على 4ر27 % مقابل 8ر24 % للوبان.

ونظرا لعدم حصول أي مرشح على الأغلبية المطلقة في انتخابات يوم الأحد، فإن المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات سيخوضان جولة الإعادة.

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