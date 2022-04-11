مسؤولة: روسيا لا تزال تسعى لتحقيق أهدافها في شرقي أوكرانيا

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قالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني هانا ماليار إن روسيا لا تزال تعمل على تحقيق أدنى أهدافها المتمثل في السيطرة على شرقي أوكرانيا.

وذكرت وكالة المعلومات المستقلة الأوكرانية للأنباء أن نائبة الوزير قالت فى وقت متأخر من يوم الأحد إن روسيا تواصل استعداداتها الخاصة وتعبئة وتدريب المجندين.

وفي الوقت ذاته، تتوقع هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني أن يقوم الجيش الروسي بضغط جديد للسيطرة على شرقي أوكرانيا بالكامل.

وقالت هيئة الأركان إنه من أجل هذا الغرض يجري حاليا نقل قوات جديدة من مناطق روسية أخرى إلى الحدود مع أوكرانيا.

بالإضافة إلى ذلك، سيجري تعزيز الوحدات الروسية التي تكبدت خسائر بأفراد جدد.

ووفقا للوكالة الأوكرانية فإنه من المتوقع أن يكون تركيز الهجمات الروسية القادمة بالقرب من خاركيف وسلوفيانسك.