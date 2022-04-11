الاتحاد الأوروبي يحث الأعضاء على إرسال أسلحة إلى أوكرانيا خلال أيام لا أسابيع

حث المفوض السامي للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الدول الأعضاء، على إمداد كييف بالأسلحة التي طلبتها سريعا، حيث تستعد أوكرانيا لمواجهة تكثيف روسيا لحملتها في شرق البلاد، وفقا لمصادر مطلعة بشأن مناقشات عقدت مطلع الأسبوع.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، عن المصادر أن بوريل قال لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إن الأمر يستلزم اتخاذ قرار خلال أيام وليس أسابيع، وإنه ينبغي على التكتل أن يقدم كل ما يلزم لمساعدة أوكرانيا.

وتعيد القوات الروسية تجميع صفوفها بعيدا عن كييف، مع نقل موسكو عمليتها الحربية إلى منطقة دونباس شرقي أوكرانيا.

وواجهت روسيا سلسلة من الانتكاسات في شمال أوكرانيا، بسبب المقاومة الأوكرانية الشرسة على الأرض والاستخدام البارع للصواريخ المضادة للدبابات والطائرات التي قدمها أعضاء حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وأشارت بلومبرج إلى أن ما يحدث في شرق أوكرانيا خلال الأسابيع المقبلة سوف يكون حاسما في نتيجة الحرب. وقال أحد المصادر إنه مع عدم إبداء موسكو سوى القليل من الإيماءات التي تدل على الجدية فيما يتعلق بمحادثات السلام الأوسع نطاقا، فإنه ليس هناك لدى أوكرانيا سوى فرصة ضئيلة لإعداد وتلقي الأسلحة التي تحتاجها.

وأفاد المصدر بأن معظم حكومات الاتحاد الأوروبي التزمت ببحث طلبات الأسلحة -التي تشمل دبابات وأنظمة إطلاق صواريخ متعددة- لكن لم تحدد بعد إطارا زمنيا مؤكدا أو تحدد الأسلحة التي من المحتمل أن ترسلها.

ويناقش اجتماع لوزراء خارجية التكتل في لوكسمبورج في وقت لاحق اليوم الاثنين هذا الأمر.