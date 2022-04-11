قيادي في حماس: لا مكان آمن في إسرائيل من المقاومة

أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" محمود الزهار، أنه لا يوجد مكان آمن في إسرائيل من المقاومة الناجحة.

وقال الزهار، في تصريحات لوكالة "مهر" الإيرانية نشرتها اليوم الاثنين، إن "العمليات الاستشهادية ليست ظاهرة فرد وتنتهى، بل هي مسؤولية كل فلسطيني وعربي ومسلم في كل وقت وفي أي مكان، وهذه العوامل مع عوامل أصالة المقاومة وإيمان المقاومين بالنصر والتحرير".

وأضاف أن "هذه العمليات النوعية تشكل تحديًا للأمن الصهيوني الذي توفرت له كل وسائل المال والسلاح والاستخبارات، وكل هذه العوامل تم ضربها في الصميم بهذا النوع من العمليات".

وأشار الزهار إلى أنها "تؤكد أن عملية سيف القدس لم تكن ظاهرة منقطعة عما قبلها، ولا عما بعدها وأنها ظاهرة المقاومة المستدامة على كل المستويات.. وهذا ما يربك العدو ويحقق فيه الهزيمة وهذا أخطر ما تواجهه دولة الاحتلال بعد هذا العمر الطويل من البقاء وهذا الكم الهائل من الأسلحة الغربية المتطورة".

ولفت إلى أن "إدانة بعض القيادات العربية فهي ظاهرة متكررة في تاريخ الشعوب التي تجسدت من الاستعمار، وهي تكشف حقيقة التطبيع الذي هو خيانة لتاريخ الشعوب التي عانت من الاحتلال".