رومانيا تعلن عن تقديم مساعدات بالمليارات مع ارتفاع تكاليف المعيشة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت الحكومة الرومانية اليوم الاثنين، عن حزمة مساعدات بقيمة 3ر17 مليار ليو روماني (81ر3 مليار دولار) لتعويض مواطنيها عن تكاليف المعيشة التي ترتفع سريعا خلال الأشهر القليلة الماضية.

وأفادت وسائل إعلام رومانية بأن الاتحاد الأوروبي سيقدم 9 مليارت ليو من هذه الأموال، وأن بقية المساعدات ستأتي من خزينة الدولة.

وسيتم تخصيص أموال المساعدات لمساعدة الفقراء في صورة قسائم غذائية ولاستخدام حصص غذائية تكميلية للأطفال في المنازل، ولكبار السن في دور الرعاية والمستشفيات.

وتوفر الحزمة أيضا مساعدة للشركات الصغيرة والمتوسطة والنقل العام والزراعة. كما ستتم زيادة التمويل لمشروعات التشييد العامة القائمة، نظرا للارتفاع الكبير في أسعار مواد البناء.