أوكرانيا: مقتل وإصابة 525 طفلا منذ بدء العمليات العسكرية الروسية

أكدت المسؤولة عن ملف حقوق الإنسان في البرلمان الأوكراني ليودميلا دينيسوفا، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية قتلت 183 طفلا في أوكرانيا منذ 24 فبراير عندما بدأت العمليات العسكرية الروسية في البلاد.

وأوضحت دينيسوفا في منشور عبر موقع "فيسبوك"، وفقا لما أوردته وكالة أنباء يوكرنفورم الأوكرانية، أنه "حتى صباح 11 أبريل 2022، بلغ العدد المؤكد للأطفال الذين قتلوا نتيجة التدخل الروسي واسع النطاق 183 حالة، وارتفع عدد الأطفال المصابين إلى 342".

وأضافت أن هذه الأرقام ليست نهائية، حيث يجري العمل على معرفة دقة تعداد الضحايا في أماكن القتال الفعلي، وسط استمرار الأعمال العدائية الروسية.