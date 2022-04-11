رئيس جامعة طنطا يقدم هدايا لـ250 طالبا من ذوي الهمم

استقبل الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، اليوم، بقاعة المؤتمرات بإدارة الجامعة عددا من الطلاب ذوي الهمم من مختلف كليات الجامعة.

وقال ذكي إن دعم ورعاية الطلاب ذوي الهمم يأتي على رأس الأولويات بالجامعة، مشيرا إلى إعداد برامج مميزة لخدمة ذوي الهمم في مختلف المجالات الرياضية والتوعوية والفنية والاجتماعية والخدمية والثقافية، لتحسين جودة حياتهم بما يمكنهم من أداء أنشطة الحياة اليومية المعتادة باستقلالية، إلى جانب اكتشاف المواهب ورعاية المتميزين والمبدعين منهم، وتنظيم العديد من الدورات التدريبية والمؤتمرات والندوات وورش العمل لتأهليهم لسوق العمل.

وقدم هدايا لـ250 طالباً وطالبة من ذوي الهمم في نهاية اللقاء، وحرص الطلاب على التقاط صور جماعية مع رئيس الجامعة، معربين عن سعادتهم باهتمام ورعاية إدارة الجامعة لهم وتذليل كل العقبات التي تواجههم وتحفيزهم على الدراسة والتفوق ومشاركتهم في الأنشطة الطلابية مع أقرانهم.