ضبط صاحب محل حلويات لبيعه منتجات منتهية الصلاحية بالقاهرة

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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صاحب محل حلويات بالقاهرة لبيعه حلوى منتهية الصلاحية.

وتلقى قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من شخص بتضرره من مالك محل لبيع الحلويات بالقاهرة لقيامه ببيع حلويات منتهية الصلاحية، وبالفحص تبين صحة الواقعة.

وبتقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم داخل المحل المشار إليه، وبحوزته (عبوات لبان منتهية الصلاحية ومدون عليها تاريخ صلاحية غير صحيح، عبوات الشيكولاتة مجهولة المصدر وبدون تاريخ صلاحية).

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.