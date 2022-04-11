الإمارات تكرم باحثا مصريا فائزا بمسابقة البحث العلمي على مستوى الجامعات العربية

كرم المستشار الثقافي لرئيس الإمارات الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، زكي أنور نسيبة، اليوم الإثنين، الدكتور أبو الوفا محمد أبوالوفا، لحصوله على المركز الأول في مسابقة البحث العلمي الثالثة لأعضاء هيئة التدريس بكليات القانون على مستوى الجامعات العربية 2021.



وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن نسيبة، هنأ الدكتور أبو الوفا على بحثه الذي جاء بعنوان: "اختصاص النائب العام الاتحادي والنيابة الاتحادية للطوارئ والأزمات والكوارث طبقًا للائحة ضبط مخالفات التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس (كوفيد-19)، وقانون الإجراءات الجزائية الاتحادي بدولة الإمارارت"، وعلى إنجازاته الرائدة ومسيرته العلمية الحافلة في مجال الأبحاث والمؤلفات القانونية التي تعد مرجعا مهما في مجال الأحكام الشرعية والجنائية محليًا وعربيًا.



يذكر أن الدكتور أبوالوفا، حاصل على ليسانس الشريعة والقانون من كلية الشريعة والقانون بطنطا عام 1984، ماجستير السياسة الشرعية من كلية الشريعة والقانون - جامعة الأزهر بالقاهرة عام 1989، مع دكتوراة السياسة الشرعية من كلية الشريعة والقانون بالقاهرة - جامعة الأزهر بالقاهرة 1994، ويملك سجلا حافلا بالدراسات والكتب القانونية المتخصصة، مع رئاسة وعضوية لجان مناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه في مجال القانون.