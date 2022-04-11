رئيس وزراء سريلانكا يدعو المتظاهرين إلى احترام الديمقراطية

دعا رئيس الوزراء السريلانكي ماهيندا راجاباكسا أبناء الشعب اليوم الاثنين أن يضعوا ثقتهم بالديمقراطية البرلمانية، فيما واصل عشرات الآلاف التظاهر احتجاجا على نقص الوقود والغاز والدواء والغذاء.

وفي كلمة للأمة، قال راجاباكسا إن عدم احترام الديمقراطية أدى إلى إراقة الدماء في الماضي.

وقال "لا ترفضوا الديمقراطية البرلمانية وتذكروا الأيام الحالكة"، مشيرا إلى التمرد الذي نظمته الجماعات الماركسية بين 1988 و1990 في الجزء الجنوبي من البلاد..

ويطالب المتظاهرون المشاركون في المسيرات عبر البلاد شقيق رئيس الوزراء، الرئيس جوتابايا راجاباكسا، إلى التنحي عن منصبه، وقالوا إنهم فقدوا الثقة في البرلمان.

وبدأت المظاهرات في 31 آذار/مارس الماضي.

ومن ناحية أخرى، أعلنت الشرطة تسجيل ثلاث وفيات أخرى بين الأشخاص الذين كانوا ينتظرون في طوابير عند محطات الوقود لساعات طويلة.

وتوفي ثلاثة أشخاص بعد الإصابة بما يشتبه أنها أزمات قلبية بعدما ظلوا في محطات الوقود لساعات طويلة. وتوفي أربعة أشخاص آخرين في ظروف مماثلة.