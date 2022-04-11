عملات رقمية مرشحة للتخزين ولها مستقبل واعد وفق الخبراء

يستمر إطلاق العملات الرقمية الجديدة التي تجاوز عددها أكثر من 5000 عملة مختلفة في السوق، ما يجعل المستثمر أو ممن يفكر في دخول هذه الأسواق حائراً غير قادرٍ على اتخاذ القرار الأكثر أماناً له من حيث اختيار العملات الأفضل للاستثمار بها وتمييز تلك التي يعتبر تخزينها فرصةً كبيرةً لتحقيق الأرباح في المستقبل القريب. في هذا المقال قمنا بجمع آراء بعض الخبراء والمحللين في سوق العملات الرقميه بخصوص ترشيحاتهم حول أفضل تلك العملات للتخزين، بناءً على مؤشراتٍ يرونها دلالةً على مستقبلٍ واعد لهذه العملات.

أهم العملات الرقمية المرشحة للتخزين

تمتلك بعض العملات الرقمية برنامج يهدف لتحسين التكنولوجيا في المستقبل على مستوى العالم ككل، وهي العملات التي يرشحها الخبراء لتوقعاتهم أنها تكون أفضل عملات يمكن تخزينها. رغم أن عملة BTC تعتبر أشهر العملات الرقمية على مستوى العالم، إلا أن سعر البيتكوين العالي كان سبباً لاستثنائه من قائمة العملات المرشحة لتخزينها.

1.عملة كاردانو " Cardano "

تعد عملة كاردانو من أفضل العملات المشفرة التي تمتلك بروتوكول “Ouroboros”، وتم تصميم هذه العملة من قبل العلماء والمهندسين المتخصصين في مجال الرياضيات وأيضاً خبراء التشفير، ويرمز لعملة كاردانو بADA، وهناك الكثير من المؤشرات التي تدور حول عملة كاردانو التي تؤكد إرتفاع سعرها في المستقبل، لذلك تم تصنيفها من قبل الخبراء في عالم الإستثمار بأنها أول العملات المرشحة للتخزين، حيث تزداد قيمتها السوقية بشكل مستمر لتكون من أكثر العملات المنافسة لعملة إثيريوم.

2. عملة شيبا " Shiba "

العملة الرقمية شيبا من أكثر العملات الرقمية التي يتنبأ الخبراء بأن يكون لها مستقبل كبير للغاية في عالم الإستثمار بالعملات الرقمية، لذلك ينصحون كافة المتداولين بسرعة شرائها وتخزينها وخاصة بعد ارتفاع سعرها بشكل كبير خلال الآونة الآخيرة، فقد وصل سعرها مؤخراً في سوق التداول إلى أكثر من ثلاثة مليار دولار على الرغم من أن سعرها رخيص لا يتجاوز سنت واحد إلا أن قيمتها السوقية عالية جداً ومازالت تستمر في المضاعفة، لتحتل بذلك مكان بين العملات الرائدة والمرشحة للتخزين، لتحقيق المزيد من الأرباح الضخمة، كما أنها تتنافس بقوة مع العملة الرقمية الدوج كوين.

3. عملة ساند "SAND "

أتخذت العملة الرقمية SAND مساراً لها نحو الصعود خلال الفترة الحالية لتقفز قفزة قوية في سعرها ليصل إلى حوالي 350%، لتصبح بذلك واحدة من أشهر وأهم العملات الرقمية ذات القيمة السوقية المرتفعة، ليتخذها الخبراء في مجال الاستثمار من أفضل العملات التي يمكن تخزينها لتحقيق الكثير من الأرباح الحقيقية في المستقبل وذلك لاستمرار ارتفاع قيمتها.

4. عملة بوليجون "Polygon"

تعتبر العملة الرقمية بوليجون من العملات التي حققت شهرة واسعة في مجال الاستثمار في العملات الرقمية، حيث أنها قفزت بشكل كبير في قيمتها السوقية فقد كان سعرها أقل من 0.02 دولار لتصل إلى قيمة 2.68 دولار أو ما يعادل 13000% في العام الماضي، مما جعلها تتصدر قائمة أفضل العملات المرشحة للتخزين والتي يتوقع لها مستقبلاً كبير في تحقيق الأرباح.

5. عملة الدوغ كوين "Dogecoin"

تعد هذه العملة من العملات الرقمية المتوقع أن يكون لها مستقبل كبير من خلال أرتفاع قيمتها السوقية في الأعوام المقبلة لتحقيق الأرباح المالية من تخزينها، فهي من العملات الرقمية الرخيصة في السوق وعلى الرغم من ذلك فقد بلغت قيمتها إلى ما يقارب بقيمة 0.68 دولار لتستمر بعد ذلك في الارتفاع لتصل لحوالي 4000% منذ بداية العام الحالي.

6. عملة تشين " Ve chain "

يوصي العديد من الخبراء والمتخصصين في مجال الإستثمار كافة المستثمرين الراغبين في تحقيق الأرباح الخيالية من تداولهم في العملات الرقمية بأن يحصلوا على عملة تشين والقيام بتخزينها لأنها بمثابة أفضل العملات التي تتسم بزيادة قيمتها وارتفاع سعرها بشكل كبير للغاية فقد تجاوزت قيمتها السوقية أكثر من سبعة مليار دولار في الفترة الحالية ومازال توقع ارتفاعها خلال الفترات القادمة مما يترتب على ذلك حصول المستثمر على أضعاف قيمة الأموال المشتراة بيها.

7. عملة ألجورا لاند "Algorand"