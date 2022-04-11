نعيش خلال شهر رمضان المبارك نفحات إيمانية جليلة، وما أطيب أن نتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم خلال هذا الشهر الكريم.

وفي حلقات متواصلة، ترصد "الشروق" حياة الرسول صلى الله عليه وسلم في منزله كزوج، موضحة علاقته بزوجاته "أمهات المؤمنين"، في سلسلة بعنوان "نساء النبي"، وذلك كما وردت في الكتاب الذي يحمل نفس الاسم للكاتبة الدكتورة عائشة عبدالرحمن، المعروفة بـ"بنت الشاطئ".

الحلقة العاشرة..

• كيف عاشت السيدة عائشة خلال رحلة هجرة الرسول مع والدها أبو بكر من مكة إلى المدينة؟

بعدما أذن الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة من مكة إلى المدينة مع صاحبه أبو بكر الصديق، تسلل الصديقان من منزل أبو بكر، وقد حمل معه 5 آلاف درهم، وهي كل ما تبقى له ولأهله من مال، ثم انطلقا في طريقهما، ولم يعلم أحد في مكة بخروجهما منها سوى علي بن أبي طالب وآل أبي بكر.

ذهب المهاجران إلى غار يعرفانه في جبل ثور بأسفل مكة، وبقيت "عائشة" وحيدة قلقة في الدار، حيث كان يذهب شقيقها "عبدالله" إلى قريش بمكة في كل صباح، ليستمع إلى ما يقوله الناس وينقله لوالده والرسول، بينما انشغلت شقيقتها "أسماء" بتدبير الطعام وتوصيله خفية إلى الغار كل مساء.

سمعت "عائشة" -الخائفة على والدها وزوجها- أخبارا من شقيقها "عبدالله" تقول إن المشركين شعروا بخروج الرسول من مكة، فعرضوا 100 ناقة مكافأة لمن يعرف مكانه، فكانت تعد الدقائق طوال النهار حتى يأت الليل لتحمل شقيقتها "أسماء" السلام لوالدها والرسول، وتقف تحدق في الطريق حتى تعود شقيقتها؛ لتطمئن أنهما بخير ولم يصل إليهما أحد من المشركين.

عندما تعود "أسماء"، كانت تثب عليها "عائشة" رضي الله عنها معانقة، وتقبل عينيها لأنها رأتا والدها ورسول الله صلى الله عليه وسلم، ويديها التي صافحتهما، والأذن التي سمعت صوتهما، ثم تجلس لتسمع منها ما هي أحوالهما في الغار، فكانت تقول لها "أسماء" إن والدهما حزينا لرؤية الرسول في ضيق الغار مفارقا أهله، وإنه قال له "إن قتلت فإنما أنا رجل واحد، وإن قتلت أنت هلكت الأمة"، فيذهب رسول الله عنه الخوف بقوله "لا تحزن إن الله معنا".

في الليلة الثالثة من تواجد الرسول وأبو بكر الصديق في الغار، زفت "أسماء" لشقيقتها "عائشة" البشرى بأن الصاحبين قد خرجا من الغار مهاجرين في سبيل الله ولم يصل إليهما المشركون، ولم تكن إلا لحظات حتى سمعا طرقات مدوية على باب منزلهما، ففتحت "أسماء" لتجد أمامها أبي جهل ومعه بعض المشركين يبحثون عن رسول الله وأبو بكر الصديق، فقالوا لها "أين أبوك يا بنت أبي بكر؟"، فقالت أسماء "لا أدري والله أين أبي"، لأنها بالفعل لم تكن تعلم إلى أي وجهة سيذهب الصديقان، فلم تشعر إلا ويد أبو جهل ترتفع فجأة لتلطم وجهها لطمة قاسية طرحت قرطها، ثم رحلوا غاضبين.

مرت الأيام والليالي ولا تسري في قريش سوى أنباء مطاردة المشركين للرسول وأبو بكر الصديق، حتى جاء يوم في يثرب، كان يهم أهلها إلى دخول منازلهم عندما سمعوا صيحة رجل يقول "هذا جدكم قد جاء"، فخرجوا مسرعين لكي يروا النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكونوا رأوه قبل ذلك، فلم يعلموا أي الرجلين رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا عندما زال الظل عن أحدهما، فقام الثاني فأظله بردائه فعرفوه.

انتشر النبأ سريعا في أنحاء يثرب، وتعالت الهتافات من كل مكان ترحيبا بالرسول، وعرفت "عائشة" رضي الله عنها مكان والدها وحبيبها رسول الله؛ فاطمأن قلبها أخيرا.

تعرف على قصة زفاف السيدة عائشة رضي الله عنها للرسول صلى الله عليه وسلم في الحلقة القادمة..

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