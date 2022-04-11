إعلان شركة السكك الحديدية الروسية متخلفة رسميا عن سداد أقساط سنداتها



أصدرت لجنة تحديد مشتقات الائتمان المعنية بإدارة مبادلات الديون المتعثرة قرارا باعتبار شركة السكك الحديدية الروسية متخلفة عن سداد ديونها بعد عدم سداد أقساط سندات مستحقة في الشهر الماضي وهي المرة الأولى التي يصدر فيها مثل هذا القرار بشأن مؤسسة روسية منذ فرض العقوبات الدولية على روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا أواخر فبراير الماضي.



وقالت اللجنة إنه تم اعتبار الشركة الروسية متخلفة عن سداد التزاماتها بعد أن فشلت في سداد قيمة كوبون مستحق السداد يوم 14 آذار/مارس الماضي خلال فترة السماح المقرر وهي 10 أيام.



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن قرار اللجنة يعني تفعيل عقود التأمين على هذه السندات ضد التخلف عن السداد وهو ما يعني أن شركات التأمين ستدفع مستحقات حملة السندات المتضررين من تخلف الشركة الروسية عن السداد.



كانت لجنة تحديد مشتقات الائتمان المعنية بإدارة مبادلات الديون المتعثرة قد تلقت في أواخر الشهر الماضي طلبا لتحديد ما إذا كان من حق حملة سندات صادرة عن شركة السكك الحديدية الروسية الحصول على قيمة التأمين على هذه السندات بعد تخلف الشركة عن سداد قسط الفوائد المستحقة عليها في الأسبوع الماضي.



وطلب أحد حملة سندات شركة السكك الحديدية الروسية من اللجنة تحديد ما إذا كان يمكن اعتبار أن الشركة الروسية تخلفت عن سداد فائدة السندات في الموعد المقرر لذلك يوم 14 مارس الماضي مع انتهاء فترة السماح المقررة للسداد وتبلغ 10 أيام.



من ناحيتها قالت الشركة الروسية في بيان الأسبوع الماضي إنها لم تتمكن من سداد الفوائد المستحقة على سنداتها بسبب "التزامات قانونية وتنظيمية في إطار شبكة التراسل المصرفية".



كان عدد من الشركات الروسية قد تخلفت عن سداد الأقساط المستحقة عليها خلال الفترة الأخيرة بسبب تعثر حركة الأموال على خلفية العقوبات الدولية المفروضة على روسيا نتيجة غزوها لروسيا منذ أواخر فبراير الماضي.