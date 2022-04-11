نيوزيلندا ترسل 58 فردا لأوروبا لدعم أوكرانيا ضد روسيا

أكد وزير الدفاع النيوزيلندي بيني هيناري، أن بلاده سترسل طائرة من طراز "سي-130 هيركليز" و58 فردًا إلى أوروبا؛ لدعم أوكرانيا ضد روسيا.

وقال هيناري حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، اليوم الإثنين، إن الفريق سوف يسافر في جميع أنحاء أوروبا لنقل المعدات والإمدادات إلى مراكز التوزيع لكنه لن يدخل أوكرانيا.

وجاءت هذه الخطوة في الوقت الذي قالت فيه رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن، إن دعم بلادها يأتي لمساعدة أوكرانيا على صد الهجوم الروسي لأن السلام في المنطقة ضروري للاستقرار العالمي.

وقالت أرديرن: "مثل هذا الهجوم السافر على سيادة أي بلد هو تهديد لنا جميعا ولهذا السبب لدينا أيضا دور نلعبه".