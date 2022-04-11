أنشيلوتي: ريال مدريد بمقدوره التتويج بدوري الأبطال لكن عليه أولا تجاوز عقبة تشيلسي

يرى الإيطالي كارلو انشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني أن فريقه يستطيع التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا لكنه عليه أولا تجاوز العقبة الصعبة أمام تشيلسي الإنجليزي في إياب دور الثمانية من البطولة القارية غدا الثلاثاء على ملعب سانتياجو برنابيو.

وحقق الريال فوزه الأول على تشيلسي وتغلب عليه بثلاثة أهداف لهدف في جولة الذهاب ومن المتوقع أن يحسم النادي الملكي تأهله للمربع الذهبي دون عناء.

ولدى سؤاله خلال المؤتمر الصحفي للمباراة عما ينقص ريال مدريد لكي يصبح مرشحا للقب القاري ، قال انشيلوتي "لا نفتقد لأي شيء، لكن لا يمكن لأي شخص أن يقول أننا في طريقنا للفوز لأن دوري أبطال أوروبا غاية في الصعوبة".

وأضاف "لا يمكن للجميع المنافسة ، تحتاج إلى الكفاءة والخبرة والشخصية ، لهذا قلت أن هذا الفريق بإمكانه المنافسة".

وأشار "الكل يعرف أنها ستكون مواجهة صعبة ، مثل كل مباريات دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا ، بصرف النظر عما حدث في مباراة الذهاب ، عليك أن تكافح وتنافس".

وأكد المدرب الإيطالي "عليك أن تتحلى بالتركيز طوال 90 دقيقة ، نتوقع أن يلعب تشيلسي بقوة... محظوظ كون فريقي يعرف هذه النوعية من المباريات وما يمكن حدوثه ، لن نسترخي".

وختم أنشيلوتي بالقول "فريقي يشعر بالسعادة لأنها فرصة رائعة لبلوغ المربع الذهبي".