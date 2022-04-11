الين الياباني الأسوأ أداء بين العملات العشر الرئيسية في العالم خلال العام الحالي



أصبج الين الياباني العملة الأسوأ أداء بين العملات العشر الرئيسية في العالم خلال العام الحالي، حيث تراجع أمام الدولار بنسبة 35ر8% منذ بداية العام وحتى الآن.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن أداء الين أمام الدولار جاء أقل من قراءة مؤشر قيمة الدولار "بلومبرج دولار سبوت" بمقدار 11.24 نقطة مئوية كاملة.



وكان الكورون السويدي من بين العملات الأضعف أداء منذ بداية العام حيث تراجع بنسبة 4.15% أمام الدولار منذ بداية العام الحالي. وكذلك الكورون الدنماركي الذي تراجع أمام الدولار بنسبة 4.11% خلال العام.



في المقابل كان الدولار الأسترالي الأفضل أداء حيث ارتفعت قيمته أمام نظيره الأمريكي بنسبة 41ر2% خلال العام الحالي والكورون النرويجي الذي ارتفع بنسبة 79ر0% والدولار الكندي الذي ارتفع بنسبة 33ر0% أمام نظيره الأمريكي منذ بداية العام الحالي.



كان أكيو ميمورا رئيس غرفة التجارة والصناعة اليابانية قد قال في تصريحات الأسبوع الماضي إن التأثير السلبي لتراجع قيمة الين أمام العملات الرئيسية الأخرى على الاقتصاد الياباني سيكون أكبر من تأثيره الإيجابي.



وأضاف أن "الانخفاض الشديد لقيمة الين مشكلة. إنه عيب بالنسبة لأغلب الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم" في اليابان، مشيرا إلى أن تراجع قيمة الين سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الخام المهمة للشركات اليابانية والتي يتم استيرادها من الخارج.



وقال في مؤتمر صحفي إن شركات السيارات لم تستطع مواصلة زيادة صادراتها حتى مع تراجع قيمة الين.



يذكر أن انخفاض قيمة الين يؤدي إلى تحسين القدرة التنافسية للمنتجات اليابانية في الخارج، لكنه يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الحصول على المواد الخام ومستلزمات الإنتاج المستوردة.