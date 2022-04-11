القطاع الطبي في بريطانيا يتهم الحكومة بالتخلي عن الاهتمام بمواجهة كورونا

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أعرب مسؤولو قطاع الصحة في بريطانيا، عن رغبتهم في اتباع المواطنين سلسلة من إجراءات مكافحة فيروس كورونا الجديدة، وذلك لمواجهة معدلات الإصابة القياسية في المملكة المتحدة.

وقد اتهم اتحاد هيئة الخدمات الصحية الطبية الحكومة "بالتخلي عن الاهتمام بفيروس كورونا"، في الوقت الذي من المتوقع أن تتعامل فيه المستشفيات مع "عيد فصح سيئ مثل أي فصل شتاء".

وقد بلغت حالات الإصابة بفيروس كورونا الأسبوع الماضي أعلى مستوى منذ فبراير 2021 تقدر بـ20 ألفا و331 حالة.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الاتحاد، الذي يمثل المستشفيات وقطاع سيارات الاسعاف، دعا لاتخاذ إجراءات مثل عدم الاختلاط في الأماكن المغلقة وضرورة ارتداء الكمامات في الاماكن المزدحمة.

كما قال الاتحاد إن المحافظين في حاجة لتدشين "حملة معلومات عامة" لمطالبة المواطنين بعدم التوجه لأقسام الطوارئ مالم يكن الوضع طارئا.

وأرجع الاتحاد هذا الطلب إلى معاناة غرف الطوارئ المكتظة من نقص العاملين، حيث إن 3% من طاقم العمل مصابون بكورونا.

وقال رئيس الاتحاد ماثيو تايلور "العاملون في قطاع الخدمات الطبية يرصدون تباينا واضحا بين خطة الحكومة للتعايش مع كورونا والواقع في الجبهة الأمامية".

وكان رئيس الوزراء بوريس جونسون، قد اعترف الاسبوع الماضي بأنه "لا يستبعد" فرض إجراءات إغلاق مجددا في المستقبل.