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شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع مديرية التموين، بإشراف مجدي الخضر وكيل الوزارة، اليوم، حملة استهدفت مصانع ومحال بيع السلع الأساسية والتموينية.

وتلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد وجدي الصيرفي يفيد بتمكن فارس عبد الواحد رئيس الرقابة برشيد، برفقة نبيل عسكر مفتش الرقابة بالإدارة.

وتمكنت الحملة من ضبط مخبز بلدى مدعم لقيامه بالضرب الوهمي لعدد ٧٧٤ بطاقة تموينية وتجميعه عدد 17 شيكارة دقيق بلدي مدعم دون وجه حق والاستيلاء علي مبلغ ٧٢٧٧.٢٠ جنيه، وتم تحرير محضر بالواقعة.