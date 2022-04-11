ضبط 4 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالجيزة



تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من القبض على 4 أشخاص لاتهامهم بالتشاجر باستخدام أسلحة بيضاء، مما أسفر عن إصابتهم بجروح متفرقة بالجسد، بدائرة قسم شرطة الهرم.



وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد تشاجر عدد من الأشخاص، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ.



وتبين أن خلافات بين المتهمين الأربعة دفعتهم للتشاجر، وتبادلوا الاعتداء مما أدى لإصابتهم بعدة جروح متفرقة بالجسد، وتمكنت القوات من ضبط المتهمين واقتيادهم لديوان القسم.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.