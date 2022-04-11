بدأت الحلقة التاسعة من مسلسل "العائدون"، بإصدار الضابط نبيل قارا بإلغاء العملية التي تكلف بها الضابط عمر، بعدما علم أن صفوان الذي قتل سارة يتواجد في نفس المكان الذي به عمر، وإلغاء عملية تجنيد أحد الأفراد لزرعه في داعش.



وتأكد الضابط نبيل أن صفون يتعامل مع أجهزة أمنية خارجية، حيث يعمل ممولا لداعش، واجتمع نبيل عبر الإنترنت مع يطلب منه إلغاء العملية والعودة لمصر، لكنه طلب مهلة لأنه يري في علاء العنصر المناسب للتجنيد.



وقام عمر بطلب من نبيل أن يتم الإنتقال للخطة الثانية، من أجل عدم خسارة عنصر مثل علاء، وطلب نبيل من عمر عدم الخروج من المنزل الأمن حتي يستقر الوضع.