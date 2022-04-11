تقرير لبناني: السفير القطري يعود إلى بيروت اليوم

أفادت مصادر دبلوماسية عربية في بيروت، بأنّ السفير القطري في لبنان سيعود اليوم الاثنين؛ تمهيداً لاستئناف مهمته الدبلوماسية.

وقالت المصادر، في تصريح لصحيفة "الجمهورية" نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم، إنّ علاقة لبنان مع قطر لم تصل إلى ما بلغته مع عواصم خليجية أخرى.

وأشارت إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة لم تقرّر بعد تسمية سفير جديد لها في بيروت منذ أن غادرها سفيرها السابق قبل الأزمة الدبلوماسية مع الرياض بأشهر عدة.

وكانت المملكة العربية السعودية والكويت أعلنتا عودة سفيريهما إلى لبنان، بعد استدعائهما في أكتوبر الماضي على خلفية تصريحات لوزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي حول حرب اليمن اعتبرتها السعودية مسيئة.