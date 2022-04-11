وزير النفط العراقي يدعو إلى تأسيس شركة جديدة للنفط في أربيل

دعا وزير النفط في الحكومة العراقية الاتحادية إحسان عبد الجبار اليوم الإثنين، إلى تشكيل شركة نفط جديدة في أربيل تُخول بإدارة مجمل النشاط النفطي بموجب صلاحيات ومعايير وأصول يتم إعدادها وتقديرها من قبل شركة النفط الوطنية ووزارة النفط الإتحادية.

وقال عبد الجبار في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وفد إقليم كردستان العراق خالد شواني ،عقب اختتام الجولة الأولى من النقاشات بين وزارة النفط ووفد الإقليم: "إن المبادى الأساسية للاجتماع تضمنت إرسال كافة العقود والاتفاقيات التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان مع الدول والشركات النفطية، لغرض مراجعتها وتعديلها وتحسينها، فضلاً عن تحويل جهة تعاقدها من وزارة الثروات الطبيعية إلى شركة نفطية تؤسس لهذا الغرض بموجب قرار من الحكومة العراقية يكون مقرها في أربيل"، وذلك بحسب بيان لوزارة النفط العراقية.

وأضاف وزير النفط العراقي أن هذه الشركة "تُمَلك للسلطة الإتحادية وتُخول بإدارة مجمل النشاط النفطي بموجب صلاحيات ومعايير وأصول يتم إعدادها وتقديرها من قبل شركة النفط الوطنية ووزارة النفط الإتحادية".

ودعا عبد الجبار إلى" فتح حساب ضمان مصرفي في أحد المصارف العالمية لغرض إيداع كافة إيرادات بيع وتصدير النفط الخام، يُمَلك لوزارة المالية ويستخدم لتأمين مدفوعات لصالح الإقليم في حال تأخير إرسالها من وزارة المالية الاتحادية".

وأكد وزير النفط العراقي "حرص الوزارة على تطوير صناعة النفط والغاز في كافة أنحاء العراق ، وفق آليات ومعايير فنية ومهنية عالمية، والعمل على تعظيم الإيرادات المالية وبما يدعم الاقتصاد الوطني".

ودعا عبد الجبار إلى "العمل المشترك لحل جميع الإشكاليات والتقليل وردم الفجوة التي خلفتها مشاكل السنوات الماضية، والانطلاق إلى مرحلة جديدة من التعاون وبما يخدم الصالح العام، مشيرا إلى أن وفد إقليم كردستان سيعود للتشاور مع حكومة الإقليم من أجل انطلاق جولة أخرى من الحوارات والنقاشات".

وشدد وزيز النفط العراقي على التزام وزارته بالمبادى الأساسية التي تم اقتراحها بخصوص إدارة الملف النفطي لإقليم كردستان.

من جانبه، قال رئيس وفد إقليم كردستان خالد شواني: "إن الاجتماعات إتسمت بالصراحة، حيث تم الاتفاق على وضع آليات يمكن أن تشكل خطة عمل مستقبلية لمعالجة إشكالية النفط بكل مفاصلها بشكل جذري".

واختتم شواني تصريحاته قائلا "إن قانون النفط والغاز هو الحل الأمثل لإزالة كافة المشاكل، وأن هذا الاجتماع يمثل بداية جيدة للتعاون بين وزارة النفط وحكومة الإقليم".