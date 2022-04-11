قال نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي، قسطنطين كوساتشوف، إنه تخصيص أكثر من 1,5 مليار دولار لتنفيذ ما أسماها "مشروعات بيولوجية" في أوكرانيا بمشاركة الولايات المتحدة خلال السنوات الـ10 الماضية.

وأضاف في حديثه لوكالة «نوفوستي» الروسية: «تعطي المعلومات المتوفرة لدى روسيا أساسا للاعتقاد أنه تم في المختبرات البيولوجية الأوكرانية بالقرب من الأراضي الروسية، وفي جو من السرية التامة، تطوير مكونات للأسلحة البيولوجية».

وأشار إلى أن تعليمات وزارة الصحة الأوكرانية من 24 فبراير الماضي بشأن القضاء السريع على مخزونات مسببات الأمراض الخطيرة المخزنة في الكائنات الحيوية، تؤكد محاولات لتنظيف آثار الأنشطة البيولوجية ذات الطبيعة العسكرية.

وتابع: «تدل معلومات وزارة الخارجية على مشاركة المواطنين الأمريكيين بمن فيهم الخبراء في الأسلحة البيولوجية وكذلك الأشخاص ذوو الحصانة الدبلوماسية، في هذه المشاريع».