رئيس المريخ السوداني: كيروش فاشل وغير مُرشح لتدريب الفريق

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يرى حازم مصطفى، رئيس نادي المريخ السوداني، أن البرتغالي كارلوس كيروش، مدرب فاشل، مشيرا إلى أنه لا نية للتعاقد معه في الفترة القادمة.

وارتبط اسم كيروش بالانضمام إلى أكثر من ناد ومنتخب، منهم فريق المريخ السوداني الذي أقال مديره الفني لي كلارك

وقال مصطفى في تصريحات لصحفية البيان الإماراتية: "اسم كيروش لم يتم طرحه على طاولة إدارة النادي، وتجربتة مع منتخب مصر كانت غير مشجعة للتعاقد معه، هو مدرب فاشل".

وأضاف: "لم يُطرح اسم كيروش بشكل رسمي داخل إدارة المريخ، وحتى الآن لم نحدد المدرب الذي سيخلف كلارك".

واتم: "لن يكون كيروش من بين الأسماء المرشحة لقيادة نادي المريخ".