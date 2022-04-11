تباينت أسعار الخضروات والفاكهة خلال تعاملات، اليوم الاثنين، بسوق العبور للجملة.

وجاءت الأسعار المتداولة على النحو الآتي:

ارتفعت أسعار الطماطم 50 قرشا لتتراوح بين 5.5 إلى 11.5 جنيه.

واستقرت أسعار البطاطس لتتراوح بين 2.5 إلى 4.5 جنيه.

واستقرت أسعار البصل لتتراوح بين 1 إلى 2.25 جنيه.

وتراجعت أسعار الكوسة جنيها واحدا لتتراوح بين 2 إلى 4.5 جنيه.

وانخفضت أسعار الفاصولياء جنيها واحدا لتتراوح بين 5 إلى 8 جنيهات.

وسجل سعر الباذنجان البلدي بين 5 إلى 7 جنيهات.

وزاد سعر الفلفل الرومي البلدى بقيمة 2 جنيه ليتراوح بين 10 إلى 13 جنيها.

وسجل سعر الفلفل الحامي بين 9 إلى 13 جنيها.

وارتفعت أسعار الملوخية 2 جنيه لتتراوح بين 7 إلى 10 جنيهات.

وانخفض سعر الخيار البلدي جنيها واحدا ليتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.

واستقر سعر البرتقال البلدي ليتراوح بين 2 إلى 3.75 جنيه.

واستقر سعر اليوسفي ليتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.

واستقر سعر الليمون البلدي ليتراوح بين 6 إلى 14 جنيها.

وتراوحت أسعار الجوافة بين 4 إلى 10 جنيهات.

وانخفضت أسعار الفراولة بقيمة جنيه واحد لتتراوح بين 5 إلى 6 جنيهات.

واستقرت أسعار الكانتالوب لتتراوح بين 4 إلى 8 جنيهات.

وتعتبر تلك الأسعار جملة في سوق العبور، ولا تقاس بالكيلو الواحد، وإنما تقاس بالعبوة أو القفص أو الشيكارة باختلاف الأصناف، ويضاف عليها تكاليف الشحن والنقل في مختلف المناطق.