 الاثنين 11 أبريل 2022.. تباين أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور - بوابة الشروق
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الاثنين 11 أبريل 2022.. تباين أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور

محمد فوزي
نشر في: الإثنين 11 أبريل 2022 - 11:33 ص | آخر تحديث: الإثنين 11 أبريل 2022 - 11:33 ص

تباينت أسعار الخضروات والفاكهة خلال تعاملات، اليوم الاثنين، بسوق العبور للجملة.

وجاءت الأسعار المتداولة على النحو الآتي:

ارتفعت أسعار الطماطم 50 قرشا لتتراوح بين 5.5 إلى 11.5 جنيه.
واستقرت أسعار البطاطس لتتراوح بين 2.5 إلى 4.5 جنيه.
واستقرت أسعار البصل لتتراوح بين 1 إلى 2.25 جنيه.
وتراجعت أسعار الكوسة جنيها واحدا لتتراوح بين 2 إلى 4.5 جنيه.
وانخفضت أسعار الفاصولياء جنيها واحدا لتتراوح بين 5 إلى 8 جنيهات.
وسجل سعر الباذنجان البلدي بين 5 إلى 7 جنيهات.
وزاد سعر الفلفل الرومي البلدى بقيمة 2 جنيه ليتراوح بين 10 إلى 13 جنيها.
وسجل سعر الفلفل الحامي بين 9 إلى 13 جنيها.
وارتفعت أسعار الملوخية 2 جنيه لتتراوح بين 7 إلى 10 جنيهات.
وانخفض سعر الخيار البلدي جنيها واحدا ليتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.
واستقر سعر البرتقال البلدي ليتراوح بين 2 إلى 3.75 جنيه.
واستقر سعر اليوسفي ليتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.
واستقر سعر الليمون البلدي ليتراوح بين 6 إلى 14 جنيها.
وتراوحت أسعار الجوافة بين 4 إلى 10 جنيهات.
وانخفضت أسعار الفراولة بقيمة جنيه واحد لتتراوح بين 5 إلى 6 جنيهات.
واستقرت أسعار الكانتالوب لتتراوح بين 4 إلى 8 جنيهات.

وتعتبر تلك الأسعار جملة في سوق العبور، ولا تقاس بالكيلو الواحد، وإنما تقاس بالعبوة أو القفص أو الشيكارة باختلاف الأصناف، ويضاف عليها تكاليف الشحن والنقل في مختلف المناطق.

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