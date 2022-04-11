مواقيت الصلاة 11 أبريل وعدد ساعات الصيام

مواقيت الصلاة 11 أبريل، يتطلع الكثير من المواطنين إلى معرفة المواعيد المحددة للصلوات الخمس، وعدد ساعات الصيام خلال اليوم العاشر من شهر رمضان الكريم، تسهيلًا على المواطنين.

مواقيت الصلاة في القاهرة



قيام صلاة الفجر: 4:03 ص

موعد صلاة الشروق : 5:33 ص

قيام صلاة الظهر 11:56 ص

موعد صلاة العصر 3:30 م

صلاة المغرب 6:20 م

موعد صلاة العِشاء 7:40 م

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

موعد صلاة الفجْر: 4:06 ص

قيام الشروق: 5:37 ص

قيام صلاة الظُّهْر : 12:01 م

موعد صلاة العَصر : 3:37 م

صلاة المَغرب: 6:26 م

قيام صلاة العِشاء : 7:47 م

مواقيت الصلاة فى محافظة الشرقية

موعد صلاة الفجْر: ٤:٠٠ ص

قيام صلاة الشروق: ٥:٣٠ ص

موعد أذان الظُّهْر: ١١:٥٤ ص

موعد صلاة العَصر: ٣:٢٩ م

موعد صلاة المَغرب٦:١٨ م

قيام صلاة العِشاء: ٧:٣٩ م

مواعيد الصلاة فى الإسماعيلية

موعد صلاة الفجْر: ٣:٥٨ ص

موعد صلاة الشروق: ٥:٢٨ ص

قيام الظُّهْر: ١١:٥٢ ص

موعد صلاة العَصر: ٣:٢٧ م

قيام صلاة المَغرب: ٦:١٦ م

موعد صلاة العِشاء: ٧:٣٧ م

مواقيت الصلاة في أسوان

موعد صلاة الفجْر : 4:07 ص

قيام الشروق : 5:31 ص

الظُّهْر : 11:50 م

موعد العَصر: 3:18 م

موعد المَغرب: 6:08 م

قيام صلاة العِشاء : 7:24 م