نصرالله: الهدف في الانتخابات اللبنانية إنجاح مرشحي "حزب الله" وأصدقائه

أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله أن الهدف في الانتخابات النيابية المقبلة المقرر إجراؤها في 15 أيار/مايو المقبل هو إنجاح مرشحي "حزب الله " ومرشحي أصدقائه .

جاءت تصريحات نصرالله خلال كلمة له مساء اليوم الإثنين عبر شاشة قناة " المنار التابعة لـ"حزب الله".

وقال نصرالله: "هدفنا في الانتخابات النيابية إنجاح مرشحينا وأيضًا إنجاح أصدقائنا وحلفائنا ولا أحد يتعاطى أن المعركة محسومة".

وانتقد نصرالله من يركزون في برنامجهم الانتخابي "على عناوين هيمنة حزب الله والسلاح والاحتلال الإيراني لأنها تسترضي الخارج والغرب والسعودية وبعض الدول العربية التي لديها مشكلة مع المقاومة وتحديدا حزب الله ليقولوا لهم أنهم في وجه حزب الله لاستدراج الدعم المالي".

وحذّر نصر الله من دخول مال انتخابي كبير في هذه الانتخابات "بحجة أن الناس محتاجة وقد يلجأ كثيرون لبيع أصواتهم".

وعن الحرب في اليمن، قال نصرالله "السعودية شنت حربا وعدوانا مدمرا على اليمن".

ووجّه نصرالله نصيحة للحكام في السعودية أن "لا تراهنوا على التفاوض مع آخرين غير المجلس السياسي اليمني الأعلى وحركة أنصار الله والطريق الوحيد للحل السياسي هو التفاوض المباشر مع هؤلاء ولا تنتظروا من أحد من أصدقائهم أن يضغط عليهم".

وتحدث الأمين العام لحزب الله عن الوضع في فلسطين قائلاً "يجب أن نقف بكل إعزاز وتقدير أمام بطولات رجال ونساء وأطفال وشيوخ فلسطين وأمام عظيم الشجاعة والبأس الشديد واقتحام الموت من أجل حياة عزيزة وأملا في تحرير مقدسات الأمة".

واختتم نصر الله تصريحاته قائلا "ما جرى ويجري هذه الأيام له دلالات كبيرة في ما يتعلق بالصراع مع الكيان ومستقبله. ومن أهم النتائح الاستراتيجية هو ما كنّا نتحدّث عنه قبل سنوات هو أنه إذا كنتم تراهنون على ضعف الشعب الفلسطيني فأنتم واهمون. وأجيال الشباب الفلسطيني تتوارث المقاومة وإرادة القتال جيلا بعد جيل".