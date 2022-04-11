ألمانيا: رصدنا مؤشرات على ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا لكن دون أدلة قاطعة

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إنّ بلادها ترى مؤشرات هائلة على ارتكاب جرائم حرب على الأراضي الأوكرانية.

وأضافت في تصريحات لصحفيين قبيل اجتماع مع وزراء أوروبيين في لوكسمبورج: «لدينا مؤشرات هائلة على جرائم حرب ارتكبت بلا أدلة قاطعة».

وتابعت: «في نهاية المطاف سيتعين على المحاكم أن تقرر، ولكن بالنسبة لنا، من الضروري الحصول على جميع الأدلة».

يُذكر أنَّ عدة دول أوروبية على رأسها فرنسا، فضلا عن الولايات المتحدة، كانت اتهمت سابقا القوات الروسية بارتكاب جرائم حرب، واستهداف المدنيين بمحيط كييف وماريوبول جنوب شرق البلاد، وغيرها من المدن الأوكرانية.

كما دانت ما وصفتها بالمجازر التي ارتكبت قبل نحو أسبوعين في بلدة بوتشا شمال غرب العاصمة، لاسيما بعد أن أكدت السلطات الأوكرانية وجود مقابر جماعية لمدنيين، استهدفتهم القوات الروسية قبيل انسحابها من محيط كييف.

في المقابل، تنفي موسكو هذه الاتهامات، وتعتبر أنها تهدف إلى تشويه سمعتها.