كشفت بيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية الكويتية أن الحكومة أنفقت ما يناهز 930 مليون دينار (3.058 مليارات دولار) على الحماية الاجتماعية للمواطنين في 11 شهرا، وذلك بمعدل إنفاق يبلغ نحو 72% من الاعتمادات المخصصة للإنفاق على ذلك الشأن طوال العام والبالغ قيمتها 1.29 مليار دينار.

وأظهرت البيانات - وفقا لصحيفة "الأنباء" الكويتية مساء اليوم الاثنين - أن الوزارات والإدارات الحكومية الكويتية أنفقت من مصروفات الحماية الاجتماعية نحو 268 مليون دينار خلال الفترة من أبريل 2021 وحتى نهاية فبراير 2022 وذلك بمعدل إنفاق بلغت قيمته 60% قياسا إلى اعتمادات قدرت بـ 446.75 مليون دينار، بينما أنفقتها الجهات ذات الميزانيات الملحقة نحو 661.67 مليون دينار تشكل ما نسبته 78.1% من اعتمادات مقدرة عند 847.26 مليون دينار.

واستحوذ الإنفاق على الحماية الاجتماعية من البطالة على 55% من حجم الإنفاق الفعلي على الحماية الاجتماعية للمواطنين بواقع 510.54 مليون دينار، تشكل في مجملها 82% من الاعتمادات المقدرة للإنفاق على ذلك الجانب عن العام كاملا والبالغ قيمتها 623.8 مليون دينار.

وكشفت الصحيفة أن الإنفاق على الحماية الاجتماعية من المرض والعجز سجل 14% من إجمالي الإنفاق بواقع 129.55 مليون دينار من أصل 197 مليون مقدرة للإنفاق على ذلك الجانب عن العام كاملا، فيما يتوع الإنفاق الفعلي على ذلك الجانب بواقع 129.5 مليون دينار في الجهات ذات الميزانيات الملحقة، و24 ألف دينار في الوزارات والإدارات الحكومية.

وبلغ حجم الإنفاق على الحماية الاجتماعية للأسرة والأطفال نحو 13.44 مليون دينار وذلك بنسبة إنفاق بلغت 96% مقارنة مع اعتمادات مقدرة بلغت 14 مليون دينار جميعها تنفقها الوزارات والإدارات الحكومية.

كما استحوذ الإنفاق على الحماية الاجتماعية غير المصنفة في مكان آخر على 25% من حجم الإنفاق على الحماية الاجتماعية ككل وذلك بواقع 231 مليون دينار، من بينها 815 ألف دينار أنفقتها الجهات الملحقة، و230.15 مليون دينار أنفقتها الوزارات والإدارات الحكومية، بينما بلغ الإنفاق على الاستبعاد الاجتماعي 802.84 ألف دينار تشكل 22% من حجم الاعتمادات المقدرة للعام عند 3.65 مليون دينار.