تباطؤ وتيرة نمو مبيعات التجزئة في إندونيسيا خلال الشهر الماضي

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أظهرت بيانات البنك المركزي الإندونيسي الصادرة اليوم الاثنين تباطؤ وتيرة نمو مبيعات التجزئة في إندونيسيا خلال آذار/مارس الماضي نتيجة تراجع النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات.

وارتفع مؤشر مبيعات التجزئة في إندونيسيا خلال الشهر الماضي بنسبة 6ر8% سنويا مقابل 9ر12% خلال شباط/فبراير الماضي، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

في الوقت نفسه زادت مبيعات التجزئة خلال الشهر الماضي بنسبة 2% شهريا، بعد تراجع بنسبة 5ر4% شهريا خلال الشهر السابق، بفضل زيادة الطلب المرتبط بالاستعداد لشهر رمضان.

كما زادت مبيعات التجزئة في إندونيسيا خلال الربع الأول من العام الحالي ككل بنسبة 2ر12% سنويا مقابل 4ر10% خلال الربع الأخير من العام الماضي.

ويتوقع تجار التجزئة نمو المبيعات خلال الشهور الثلاثة أو الستة المقبلة بفضل زيادة الطلب المرتبط بعيدي الفطر والأضحى الإسلاميين، مع تحسن المعروض والاستفادة من تخفيضات الأسعار في منتصف العام.