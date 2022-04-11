زيلينسكي يهاجم سياسة «الأكاذيب» الروسية

هاجم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ما وصفها بسياسة "الأكاذيب" الروسية.

وقال زيلينسكي إنه بينما تحاول أوكرانيا محاسبة "كل وغد جاء إلى بلادنا تحت العلم الروسي وقتل شعبنا"، فإن روسيا تحاول التنصل من المسؤولية، في اتهام وجهه إلى روسيا خلال خطاب عبر الفيديو ألقاه في وقت متأخر من مساء الأحد.

وتساءل الرئيس الأوكراني قائلا:"ماذا تفعل روسيا؟ ماذا يفعل مسؤولوها ومن يتولون الدعاية فيها والمواطنون العاديون الذين يكررون ما يسمعونه عبر الشاشات؟" وذلك في إشارة من زيلينسكي إلى ما أسماه نهجا انتقائيا في التعامل مع الحقيقة من جانب وسائل الإعلام الروسية التي تسيطر عليها الدولة.

وأكد زيلينسكي "إنهم يبررون لأنفسهم وينكرون. وينكرون أي مسؤولية. إنهم يكذبون".

وقال الرئيس الأوكراني: "لقد انفصلوا إلى حد كبير عن الواقع للدرجة التي تجعلهم يتهموننا بارتكاب ما فعله الجيش الروسي فعليا"، منتقدا محاولات القيادة الروسية إلقاء اللوم على الجانب الأوكراني في المذابح التي وقعت في بوتشا وضواحي كييف الأخرى التي ورد أنها شهدت مقتل مئات المدنيين.