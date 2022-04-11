روسيا قلصت حصة الدولار من احتياطيات النقد الأجنبي قبل الحرب

قالت إليفيرا نابيولينا محافظ البنك المركزي الروسي في تقريرها السنوي أمام البرلمان اليوم الاثنين إن روسيا لديها احتياطيات كافية من اليوان الصيني والذهب حتى بعد فرض الولايات المتحدة وحلفائها للعقوبات على احتياطيات روسيا من الدولار والعملات الغربية الأخرى.

وذكر البنك المركزي الروسي أنه بعد سنوات من العمل على تقليل الاعتماد على العملة الأمريكية في احتياطي النقد الأجنبي لدى روسيا، قلص البنك حصة الدولار إلى 9ر10% فقط من إجمالي احتياطي النقد الأجنبي حتى أول كانون الثاني/يناير الماضي مقابل 2ر21% في أول كانون الثاني/يناير 2021. في المقابل زادت حصة اليورو من 2ر29% إلى 9ر33% خلال الفترة نفسها.

كما زادت حصة اليوان الصيني من 8ر12% إلى 1ر17% وتراجع الذهب بنسبة طفيفة إلى 5ر21% خلال الفترة نفسها.

يذكر أن الولايات المتحدة وحلفاءها فرضت عقوبات على روسيا بعد غزوها أوكرانيا يوم 24 شباط/فبراير الماضي. وتضمنت العقوبات فرض قيود على وصول البنك المركزي الروسي إلى احتياطياته من النقد الأجنبي لدى المؤسسات المالية غير الروسية. وأدت العقوبات إلى تجميد احتياطيات بقيمة 642 مليار دولار.

وقالت نابيولينا إن "هذا الموقف الصادم الاستئنائي سيؤدي إلى تغييرات واسعة النطاق... العملية الصعبة للتكيف مع الظروف الجديدة ستؤدي حتما إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي (الروسي) لكن الاقتصاد الروسي سيتمكن من العودة إلى النمو".