وزيرة التضامن تستجيب لشكوى 3 أيتام في ملوي بالمنيا

أكد ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا، أنه في استجابة سريعة لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص أسرة الأيتام بقرية أم قمص مركز ملوي، أصدرت الدكتورة نيفين القباچ وزيرة التضامن الاجتماعي، أوامر باستخراج ثلاث فيز كرامة للأبناء الثلاثة الأيتام "نورا، أسماء، حسام حجاج فضل، رياض".

وانتقل، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا، رأفت عرفة مدير إدارة الرقابة والمتابعة بالمديرية، وأشرف يونس مدير إدارة مركز ملوي، رئيس وحدة أم قمص، وقاموا بزيارة لمنزل أسرة الأيتام وتسليمهم كروت فيزا كرامة، وكذلك تسليمهم ثلاث شنط مواد غذائية كل شنطة 12 كيلو جراما بمناسبة شهر رمضان المبارك.

الجدير بالذكر أنه كان يتم صرف مساعدة شهرية من مؤسسة التكافل الاجتماعي بالمنيا بواقع 300 جنيه، للأسرة تم تجديدها إلى 500 جنيه، لحين استلام الفيزا وتفعيلها.

وأعرب الأبناء عن سعادتهم وامتنانهم لاهتمام الوزيرة الإنسانة، وتقديم الشكر لها على الاستجابة لهم.

وأكد مدير المديرية، أن الاهتمام بالأيتام والأسر الأولى بالرعاية على قائمة أولويات الوزارة.