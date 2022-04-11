برلمان باكستان ينتخب رئيسا جديدا للوزراء اليوم

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من المقرر أن ينتخب البرلمان الباكستاني، اليوم الاثنين، رئيسا جديدا للوزراء عقب التصويت لصالح حجب الثقة عن رئيس الوزراء السابق عمران خان.

ومن المرجح أن يخلف خان شهباز شريف، رئيس حزب الرابطة المسلمة-نواز، والشقيق الأصغر لرئيس الوزراء السابق نواز شريف الذي تولى المنصب ثلاث مرات .

وقد شغل شريف في السابق منصب رئيس وزراء إقليم البنجاب، أكبر الأقاليم الباكستانية، واشتهر بكونه شخصية إدارية صارمة.

ويأتي ترشيح شريف لخلافة خان عقب أن حظى بدعم جميع أحزاب المعارضة. ويحتاج شريف 172 صوتا في البرلمان المؤلف من 342 مقعدا في الانتخابات المقررة الساعة الثانية بالتوقيت المحلي (0900 بتوقيت جرينتش).

ورشح حزب خان وزير الخارجية السابق شاه محمود قريشي لمنافسة شريف على منصب رئيس الوزراء.

ولا يعتزم حزب حركة الانصاف، الذي ينتمى له خان، تنظيم مظاهرات في الشوارع، ولكنه مازال منقسما بشأن مسألة تقديم استقالات جماعية من البرلمان.

وقال بعض قادة الأحزاب لوسائل الإعلام، إنهم سوف يقدمون استقالاتهم من الجمعية الوطنية بعد انتخابات رئيس الوزراء.

وتعهد شريف أمس الأحد بأن حكومته سوف تعمل على تحسين الاقتصاد من أجل راحة المواطنين وعدم السعي للانتقام من الخصوم.

وكان خان قد اتهم في وقت سابق الولايات المتحدة بمحاولة تغيير النظام لأنه اختار زيارة موسكو في اليوم الذي بدأت فيها القوات الروسية غزو أوكرانيا.

ونفت وزارة الخارجية الأمريكية والبيت الأبيض محاولة أمريكا تغيير النظام في باكستان.