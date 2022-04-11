أعلنت البحرية الأوكرانية في ماريوبول، أنها تستعد للمعركة الأخيرة للسيطرة على ميناء المدينة الجنوبي، الذي يحاصره الروس منذ 40 يوماً.

وقال اللواء 36 من مشاة البحرية في القوات المسلحة الأوكرانية، في بيان نشره عبره "فيسبوك" اليوم الاثنين، إنّ اليوم ربما تكون المعركة الأخيرة لأن الذخيرة تنفد.

وأضاف أنّ مصير البعض سيكون الموت فيما سيقع آخرون في الأسر لا سيما أنهم محاصرون من قبل القوات الروسية، وتابع قائلا: "نحن نختفي ببطء".

وأكمل مناشدا الأوكرانيين: "لا نعلم ما الذي سيحصل لكننا نطلب منكم حقا أن تتذكروننا بكلمة طيبة".

وأوضح أن القوات الأوكرانية حاربت طيلة أكثر من شهر، دون إمدادات جديدة بالذخائر، ودون طعام أو ماء.

ولفت إلى أن نحو نصف عناصر هذا الفوج مصاب بجروح، قائلا: "طيلة أكثر من 40 يومًا من المعارك الشديدة صدّنا العدو بشكل تدريجي وحاصرنا ويحاول الآن تدميرنا".

إلى ذلك، أعرب عن أسفه لغياب المساعدة من قيادة الجيش ومن الرئيس فولوديمير زيلينسكي، وأوضح أن الفوج تلقى مرة واحدة فقط 50 قذيفة و20 لغمًا وصواريخ مضادة للدبابات، دون أي شيء آخر، معتبرًا أنه لم يكن هناك سوى وعود لم يتم الإيفاء بها.

جاء هذا البيان بعد أن أعلن نائب رئيس قوات جمهورية دونيتسك الانفصالية إدوارد باسورين، في وقت سابق أنه تمت السيطرة على 80٪ من ميناء ماريوبول.

وأضاف في مقابلة على تلفزيون "روسيا 24" عندما سئل عن الوضع في المدينة الساحلية: "ما زالت هناك مقاومة"، مشيراً إلى أن "البقية من الجيش الأوكراني تحاول التراجع إلى آزوفستال".